İran saldırısı | Dışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz

İran'ın İsfahan kentindeki saldırıya yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam'dkai konsolosluk saldırısıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu belirtti. Bakanlık, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

İran saldırısı | Dışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'ın İsfahan kentinde, 'in yaptığı öne sürülen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğu belirtildi.

"Hadiseleri yakından takip etmekteyiz" diyen bakanlık, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" diye ekledi.

Açıklamanın devamında, "Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...