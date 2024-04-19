İran saldırısı | Dışişleri Bakanlığı: Tüm tarafları daha büyük bir çatışmadan kaçınmaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan kentinde, İsrail'in yaptığı öne sürülen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğu belirtildi.

"Hadiseleri yakından takip etmekteyiz" diyen bakanlık, "Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" diye ekledi.



Açıklamanın devamında, "Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.