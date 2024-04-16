İran saldırısında yaralanan kızın babası: "İhmalkarlığın kurbanıyız"

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan tek kişi olan 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni'nin babası Muhammed el-Hassuni, "Bizler İsrail'in ihmalkarlığının kurbanıyız" açıklamasında bulundu.

İran saldırısında yaralanan kızın babası: "İhmalkarlığın kurbanıyız"

, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya yanıt olarak 13 Nisan'da 'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle gerçekleştirdi.

acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda sadece ülkenin güneyinde bir çocuğun ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

İran saldırısında yaralanan çocuğun 7 yaşındaki Filistinli Amine el-Hassuni olduğu öğrenildi. Başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralanan Amine, İsrail'in güneyindeki Soroka Hastanesi'nde uyutuluyor.

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ŞARAPNELLER KAFASINA İSABET ETTİ

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kız çocuğunun babası Muhammed el-Hassuni, 13 Nisan akşamı İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan ancak İsrail tarafından tanınmayan El-Fera köyündeki evlerinde siren seslerini duyduklarını aktardı.

Bunun üzerine 10 kişiden oluşan ailesini hızlıca evden çıkarmaya çalıştığını belirten Hassuni, "Füze şarapnellerinin düştüğü sırada Amine de evdeydi ve şarapneller doğrudan kafasına isabet etti" dedi.

Küçük kızını hemen hastaneye götürdüklerini ve ameliyata alındığını aktaran Hassuni, Amine'nin dün ikinci kez ameliyata alındığını ancak durumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

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"KÖYÜMÜZDE SIĞINAK YOK"

Köyde sığınak olmadığı için siren seslerini duyduklarında yakındaki açık alanlara çıkmak istediklerini dile getiren Hassuni, "Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor. Bizler, İsrail ihmalkarlığının kurbanlarıyız" diye konuştu.

Böyle durumlarda Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Hassuni, "İsrail, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evlerimizi yıkmak istediğinde sadece bizi hatırlıyor, onun dışında varlığımız akıllarına dahi gelmiyor. Onlar burada olmamızı istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki yoğun bakım odasının önünde küçük kızından sevindirici bir haber bekleyen Hassuni, diğer çocuklarının eve dönmekten korktukları için çadırda kaldığını söyledi.

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İSRAİL'İN KORUMADIĞI ARAP KÖYLERİ

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde İsrail'in tanımadığı 36 köyde yaklaşık 150 bin Filistinli yaşıyor.

Bölgesel Konsey Başkanı Atiyye el-Asam, İsrail, bu köyleri tanımadığı için köylerin siyasi haritada görünmediğini söyledi.

İsrail bölgedeki onlarca köye eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi hiçbir hizmeti sağlamıyor.

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