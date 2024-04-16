İran saldırısında yaralanan kızın babası: "İhmalkarlığın kurbanıyız"

"KÖYÜMÜZDE SIĞINAK YOK"



Köyde sığınak olmadığı için siren seslerini duyduklarında yakındaki açık alanlara çıkmak istediklerini dile getiren Hassuni, "Köyümüzde sığınak yok, aslında kimse bizi görmüyor. Bizler, İsrail ihmalkarlığının kurbanlarıyız" diye konuştu.



Böyle durumlarda Allah'ın rahmetine sığınmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen Hassuni, "İsrail, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle evlerimizi yıkmak istediğinde sadece bizi hatırlıyor, onun dışında varlığımız akıllarına dahi gelmiyor. Onlar burada olmamızı istemiyor" ifadelerini kullandı.



Hastanedeki yoğun bakım odasının önünde küçük kızından sevindirici bir haber bekleyen Hassuni, diğer çocuklarının eve dönmekten korktukları için çadırda kaldığını söyledi.



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İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde İsrail'in tanımadığı 36 köyde yaklaşık 150 bin Filistinli yaşıyor.



Bölgesel Konsey Başkanı Atiyye el-Asam, İsrail, bu köyleri tanımadığı için köylerin siyasi haritada görünmediğini söyledi.



İsrail bölgedeki onlarca köye eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi hiçbir hizmeti sağlamıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin