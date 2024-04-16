İsrailli Bakan Katz’dan 32 ülkeye "İran'a yaptırım" çağrısı

ABD'DEN İSRAİL SAVUNMASINA DESTEK VURGUSU



ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, iki bakanın İran'ın gerçekleştirdiği saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri ele aldığı ve ABD tarafının İsrail'den İran'a karşı saldırı düzenlememesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.



Görüşmede, Austin'in “ABD'nin İsrail'in savunmasına yönelik kararlı desteğini yinelediği ve bölgesel istikrara yönelik stratejik hedefini bir kez daha vurguladığı” ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin