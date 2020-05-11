İran savaş gemisi yanlışlıkla bir başka savaş gemisini vurdu

İran ordusu, Umman Körfezi'nde dün düzenlenen deniz tatbikatı sırasında, Konarek adlı savaş gemisi yanlışlıkla füzeyle vurulduğunu açıkladı.



Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yaralılar olduğu ifade edildi.



Devlet televizyonu Konarek adlı savaş gemisinin, tatbikat sırasında bir hedefe olması gerektiğinden daha yakın bir yerde bulunduğu için, yanlışlıkla vurulduğunu duyurdu.



47 metre uzunluğundaki geminin 1988'den beri kullanıldığı belirtiliyor.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İran, bu yılın ocak ayında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağını düşürmüştü.

8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.



Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

DÜŞÜRÜLEN UÇAKLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ