İran'da hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi

HALKA ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI

İranlı yetkili, kalp ve solunum hastaları başta olmak üzere halka zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.



Meşhed hava kirliliği acil durum çalışma grubu da kentte devlet kurumları ve okulların tatil edildiğini duyurdu.



Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:



0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).