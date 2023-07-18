Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak

Güney Avrupa'daki sıcak hava dalgası devam ediyor ve Orta Akdeniz'deki sıcaklıkların bugün zirve yapması bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), başta İtalya olmak üzere Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da bugün yeni sıcaklık rekorları kırılacağını açıkladı. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıkların neden olduğu yangınlara müdahale Avrupa genelinde devam ediyor.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 1

Avrupa kıtası, ikinci aşırı sıcak dalgasına hazırlanırken, insanların sağlığını riske atan ve orman yangınlarına neden olan kavurucu yüksek sıcaklıkların bu hafta güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde artarak devam etmesi bekleniyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 2

Geçen haftaki "Cerberus" sıcak hava dalgası, İtalyan uzmanların, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına taşıyan feribotçu "Charon" adını verdikleri bir diğerinin yolunu açtı.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 3

"DAHA YENİ BAŞLADI"

İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye günlerdir amansız sıcaklarla karşı karşıya, ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA), sıcak hava dalgasının daha yeni başladığı uyarısında bulundu. Özellikle, bu durumdan en çok etkilenen İtalya'da, birçok şehirde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 4

ESA'ya göre, yüksek basınçlı Charon antisiklonu Kuzey Afrika'dan yukarı doğru ilerlerken, Avrupa'daki sıcaklıkların, kıtanın 2021 yılında İtalya’nın Sardunya adasında kırılan 48,8 santigrat derece rekoruna yaklaşması, hatta bu rekoru kırması bekleniyor. 

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 5

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SICAK HAVA DALGASI"

İtalyan Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu rekor (48,8C) kırılmasa bile, uzunluğu daha önce görülmemiş bir sıcak hava dalgası görüyoruz.” yorumunu yaptı. 

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 6

İtalyan yetkililer, insanlara bol su içmelerini, hafif yemekler yemelerini ve sabah 11 ile akşam 6 arasında doğrudan üneş ışığından kaçınmalarını tavsiye etti.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 7

"DEV BİR PİZZA FIRININ İÇERİSİNDEYİZ"

Reading Üniversitesi'nde iklim bilimci ve profesör olan Hannah Cloke, Carbaron antisiklonunu, Akdeniz üzerindeki dev bir fırına benzetti. 

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 8

Cloke, "Güney Avrupa üzerinde şişen sıcak hava balonu İtalya ve çevresindeki ülkeleri dev bir pizza fırınına dönüştürdü. Afrika'dan gelen sıcak hava şu anda yerinde duruyor ve yüksek basınç koşullarının yerleşmesiyle sıcak deniz, kara ve havadaki ısı artmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 9

Diğer taraftan, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yetkilileri aşırı hava koşullarının bazı bölgelerde, Ağustos ayına kadar devam edeceğini tahmin edeceğini açıkladı. WMO, kuzey yarımkürenin bazı bölgelerinde şimdiden yeni sıcaklık rekorları kırıldığını açıkladı. 

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 10

MAKSİMUM SICAKLIK

Bununla birlikte, bugün İtalya'da 47 derece ile bu yazın en yüksek sıcaklığının görülmesi beklenirken Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de orman yangınları ile mücadele ediyor. ESA’nın paylaşımına göre sıcaklıklar, termometreler bugün İtalya’da 47, Türkiye’de 45, İspanya’da 42 ve Yunanistan’da 38 derece civarında seyredecek."

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 11

PRMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İspanya'da Sevilla, Cordoba ve Granada şehirlerinde sıcaklıklar 40 santigrat dereceye ulaştı. Ülkenin kuzeyindeki normalde daha serin olan Navarra bölgesinde bile sıcaklık 40 santigrat dereceye kadar çıktı. Sıcaklık aynı zamanda arazinin yangınlara hazır hale gelmesine de yardımcı oldu.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 12

Reuters'in haberine göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında Cumartesi sabahı başlayan orman yangınları 4.650 hektarlık alanı kül etti, 20 evi yok etti ve binlerce insanın acil tahliyesini zorunlu kıldı.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 13

Kanarya Adaları'ndan bir diğeri olan Tenerife'de de çıkan yangınlar yaklaşık 50 kişiyi tahliyeye zorladı ve yaklaşık 60 hektarlık alanı kül etti.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 14

Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları farklı bölgelerde sürüyor. Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, dün başlayan orman yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çok sayıda kişi güvenli bölgelere götürüldü.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 15

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla çok sayıda evin küle döndüğü Lutraki, Anavisos, Saronida bölgelerinde, ahırlardaki atlar da tırlarla güvenli bölgelere taşındı. Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Dervenohoria bölgesinde de yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 16

Yetkililer, bölgede hakim olan kuvvetli rüzgarların etkisiyle yangının sürekli büyüdüğünü belirtti. Binlerce dönüm ormanlık alanın küle döndüğü Dervenohoria'da, yangının şu an kadar yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.

Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak - 17

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, 1 helikopter, 6 uçak, 140 itfaiye personeli ve 48 araçla yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Yunan Meteoroloji Servisi de yangın çıkma riskinin bugün de yüksek olduğuna dair uyarılarda bulundu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün 81 farklı noktada orman yangını çıktığını belirtmişti. Kikilyas, yangınlarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER