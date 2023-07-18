Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak

MAKSİMUM SICAKLIK

Bununla birlikte, bugün İtalya'da 47 derece ile bu yazın en yüksek sıcaklığının görülmesi beklenirken Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de orman yangınları ile mücadele ediyor. ESA’nın paylaşımına göre sıcaklıklar, termometreler bugün İtalya’da 47, Türkiye’de 45, İspanya’da 42 ve Yunanistan’da 38 derece civarında seyredecek."