Aşırı sıcaklar Türkiye ve Güney Avrupa'da bugün zirve yapacak
Güney Avrupa'daki sıcak hava dalgası devam ediyor ve Orta Akdeniz'deki sıcaklıkların bugün zirve yapması bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), başta İtalya olmak üzere Türkiye, Yunanistan ve İspanya'da bugün yeni sıcaklık rekorları kırılacağını açıkladı. Bununla birlikte, yüksek sıcaklıkların neden olduğu yangınlara müdahale Avrupa genelinde devam ediyor.
Avrupa kıtası, ikinci aşırı sıcak dalgasına hazırlanırken, insanların sağlığını riske atan ve orman yangınlarına neden olan kavurucu yüksek sıcaklıkların bu hafta güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde artarak devam etmesi bekleniyor.