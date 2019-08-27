Devrim Muhafızları ordusuna yakınlığıyla bilinen "Cevan" gazetesi, "Foto diplomasi İran'ı kalkındırmaz Sayın Ruhani" başlığıyla manşetten verdiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Cumhurbaşkanı Ruhani'yi hedef aldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani ile Trump'ı bir araya getirme çabalarına işaret edilen haberde, Ruhani'nin görüşmeyi İran'ın kalkınmasıyla ilişkilendirmesi eleştirildi.



Haberde şu ifadelere yer verildi:



"Ruhani ve Macron birbirlerine Trump ile görüşme şartlarının hazır olduğuna ve görüşmenin İran'ı kalkındıracağına ilişkin mesaj ve cevap gönderiyordu. Trump da 'zengin İran' vaadinde bulundu ancak ABD'nin İran'a bir şey vermeyeceğini de vurguladı. Ruhani de bunu İran'ın kalkınmasını sağlayacak görüşme olarak tabir etti."



HAMANEY MÜZAKEREYE KARŞI AÇIKLAMASI



Öte yandan yarı resmi haber ajansı Mehr de Ruhani'nin Trump'la muhtemel görüşmeye ilişkin açıklamasıyla ilgili verdiği haberinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 4 ay önce Trump yönetimiyle müzakerelere kesin bir dille karşı çıktığı ifadelerini hatırlattı.



Hamaney, mayıs ayında ABD ile muhtemel müzakereler hakkında yaptığı konuşmada, "Bazıları müzakerenin ne zararı var diye düşünüyor. Hiçbir bilinçli ve gayretli İranlı bu ABD hükümetiyle müzakere etmez" demişti.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem" ifadelerini kullanmıştı.

