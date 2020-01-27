İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran'da 150 kişi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı.
Kontrolsüz olarak ilerleyen uçak Mahşehr kent merkezindeki bir karayolunun ortasında durabildi.
İran Sivil Havacılık Kurumu, kazanın, başkent Tahran'dan gelen Caspian Havayolları'na ait uçağın inişi sırasında yaşandığını bildirdi.
Uçak, karayolunun ortasında durabildi. Şans eseri uçakta yangın çıkmadığını belirten İranlı yetkililer uçaktaki 150 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Kazada can kaybı olmadığı öğrenildi. Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.