İran'dan ABD üssüne saldırı ile ilgili ilk açıklama

Ortadoğu'da gerilim had safhaya ulaştı. ABD'nin Suriye-Ürdün sınırında bulunan kritik önemdeki askeri üssüne saldırı düzenlendi. Washington, saldırı ile ilgili İran'ı suçladı. İran'dan yapılan ilk açıklama ise "İran'ın ABD kuvvetlerine saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur" ifadesi kullanıldı.

İran'dan ABD üssüne saldırı ile ilgili ilk açıklama
ABD'den misilleme hazırlığı: Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda!

ABD'den misilleme hazırlığı: Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda!

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'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği, ülkesinin, 'nin Suriye- sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ülkenin BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

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