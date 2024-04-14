İran'dan İHA saldırısı | Beyaz Saray: İsrail'e desteğimiz tam

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. Beyaz Saray'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunun altı çizildi.

İran'dan İHA saldırısı | Beyaz Saray: İsrail'e desteğimiz tam

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, 'ın 'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. , İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

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