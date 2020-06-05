İran'dan Trump'a: 3 Kasım'da düşeceksin

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'nı da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanlık seçimlerinden önce İran'a nükleer anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşma teklif eden Trump'ın önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmadan daha iyi bir teklif sunması gerektiğini belirtti.



Trump'ın 3 Kasım'da düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerini kaybedeceği öngörüsünde bulunan Aşina, "3 Kasım'da düşeceksin ve biz bunu biliyoruz. O halde Obama'nın teklifinden fazlasını önermen gerekiyor" ifadelerini kullandı.



İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı dün eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı. Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a teşekkür ederek, iki ülke arasında anlaşmanın mümkün olduğunun görüldüğünü belirtmişti.



Trump bir sonraki mesajında da İran'a yeni bir anlaşma önerisinde bulunarak, "Büyük bir anlaşma yapmak için ABD seçimlerini beklemeyin. Ben kazanacağım. Şu anda daha iyi bir anlaşma yapabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Trump'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulunmuştu.

