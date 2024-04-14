İran'dan yeni saldırı açıklaması: Tereddüt etmeyiz

İran, İsrail'e karşı saldırılarını sürdürme niyetinde olmadığı açıkladı. Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, muhtemel bir saldırıya ise yanıt vereceklerini ifade etti.

İran'dan yeni saldırı açıklaması: Tereddüt etmeyiz
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Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın 'e karşı saldırılarını sürdürme niyetinde olmadığını ancak muhtemel bir saldırıya karşı yanıt vermekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Meşru savunma hakkını kullanması, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e karşı doğrudan saldırıların sona erdiğine işaret eden İran Dışişleri Bakanı, "İran'ın bu noktada savunma operasyonlarına devam etme niyeti yoktur ancak gerekirse yeni bir saldırıya karşı meşru çıkarlarını korumaktan da çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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