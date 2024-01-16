İran'ın ABD üslerine saldırısı hakkında ne biliyoruz?

HEDEFTE MOSSAD DA MI VARDI?



İran, bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırıları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da balistik füzelerle vurduğunu iddia etti.



İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DAEŞ'e ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.



İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.



ABD SALDIRIYI NASIL DEĞERLENDİRDİ?



Pentagon'dan yetkililer, saldırılarda ABD üsslerinin zarar görmediğini duyurdu.

IRAK SAVUNMA SİSTEMİ ÇALIŞTI MI?

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı. Ancak görüntüler doğrulanmadı. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alınırken, saldırıda bazı evlerde yangın çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.

IRAK SALDIRIYI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği balistik füze saldırılarını en şiddetli şekilde kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.



X sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Barzani, Erbil’in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.



IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu.



Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SALDIRI NEDEN YAPILDI?



ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri daha önce de birçok kez saldırıya maruz kalmıştı. 23 Aralık 2023'te gerçekleşen saldırılarda Erbil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alnmıştı.



Saldırının geçtiğimiz günlerde İran'daki bir karakol baskını ve 4 yıl önce ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anma töreninde gerçekleşen ve 91 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılara misilleme olarak yapıldığı tahmin ediliyor.

İran yönetimi, bu saldırıları DAEŞ üstlense de İsrail'i sorumlu tutmuştu. Kirman kentinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi dördüncü yıldönümünde anmak için 3 Ocak’ta düzenlenen tören esnasında art arda iki patlama meydana geldi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.



ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 Ocak günü Heşdi Şabi çatısı altındaki Nuceba Hareketi liderlerinden “Ebu Takva es-Saidi” lakaplı Muştak Cevad Kazım'ın aracını İHA ile hedef almış, saldırıda es-Saidi ve yardımcısı Ebu İmtihan öldürülmüştü.

4 yıl önce ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anmak için geçtiğimiz günlerde yapılan törende bombalı eylemde 91 kişi yaşamını yitirince Tahran yönetimi İsrail'i sorumlu tutmuştu. İran, daha önce de Irak'taki Amerikan üslerine taktik balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

SALDIRIDA SİVİLLER ZARAR GÖRDÜ MÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkent Erbil’e yönelik hava saldırısında tanınmış iş insanı Falcon Grup sahibi Peşrev Dizayi ile ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan saldırılarda 17 kişinin de yaralandığını belirtildi.