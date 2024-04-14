İran'ın İsrail saldırısına dünyadan kınama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla toplanan üye ülkelerin liderlerinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını oy birliğiyle kınadığını belirtti.



Video konferans yöntemiyle toplanan liderlerin tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını kaydeden Michel, "Gerilimin düşürülmesi için tüm çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.



Michel ayrıca, "Gazze'deki krizin, özellikle acil ateşkes yoluyla mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi fark yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



AB Konseyi Başkanı, 17-18 Nisan'da yapılacak AB zirvesinde konunun özellikle ele alınacağını kaydetti.

NATO'DAN KINAMA



NATO sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı açıklamada, "İttifak'ın İran'ın dün gece gerginliği artırmasını kınadığını ve itidal çağrısında bulunduğunu" bildirdi.



NATO'nun gelişmeleri yakından izlediğini belirten Dakhlallah, "Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.



İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.



İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.



İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.



İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.