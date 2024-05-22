Dışişleri: İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz

İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, "Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri: İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz
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Son dakika haberi! İspanya, İrlanda ve Norveç Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, olarak daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceklerini bildirdikleri açıklamada 3 devletin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

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