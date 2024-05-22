Dışişleri: İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz

Son dakika haberi! İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı, Türkiye olarak daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceklerini bildirdikleri açıklamada 3 devletin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:



"İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla sayıda ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."