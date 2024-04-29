İrlanda ve Kuzey İrlanda sığınmacı krizini birlikte çözecek

İrlanda ve Kuzey İrlanda, sığınmacılar konusunda birlikte çalışacaklarını açıkladı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının İrlanda'yı etkilediğini söylemişti.

Harris, Kuzey İrlanda'dan gelen sığınmacı akışını durdurmak için hükümeti adım atmaya zorlayacağını bildirmişti.

İrlanda'nın yardımcı başbakanı ve dışişleri bakanı Micheál Martin ile Kuzey İrlanda Devlet Sekreteri Chris Heaton-Harris, bugün Londra'daki Britanya-İrlanda İki Hükümetli Konferansı'nda sığınma sistemi üzerine görüşmek üzere bir araya geldi.

Micheál Martin, "Her iki hükümetin de göç dahil birçok konuda birlikte çalışma konusunda kararlı olduğunu" belirtti.

Martin, "Sığınma başvuruları konusunda İrlanda ile ilişkilerini bozmak istemediklerini" ifade etti.

ACİL DURUM YASASI HAZIRLIĞI

Başbakan Harris, İrlanda'nın, diğer ülkelerin kendi göç politikalarını bir "hukuki boşluk" olarak kullanmasına izin vermeyeceğini belirterek acil durum yasası çıkaracağını ifade etmişti.

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Harris, Adalet Bakanı Helen McEntee'den, ülkeye giren sığınmacıların İngiltere'ye geri gönderilmesine izin verecek şekilde mevcut yasanın değiştirilmesi için kabineye teklif getirmesini istedi.



Sky News'de yayınlanan yorumlarında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu durumun İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının caydırıcı bir etkisi olduğunu belirtti.



Buna karşılık Harris şunları söyledi: "Her ülke kendi göç politikasına sahip olma hakkına sahiptir. Ancak kesinlikle başka birinin göç politikasının kendi politikamızın bütünlüğünü etkilemesine izin vermeyeceğim."

