İki kardeş 12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çaldı

Manhattan'daki federal savcılar, 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno'yu 25 milyon dolarlık kripto para soygunuyla suçluyor.



Yetkililer, Nisan 2023'te yapılan soygunun "türünün şu ana kadarki ilk örneği" olduğunu belirtti. Bekleyen işlemlere sahtekarlıkla erişim sağlayarak ve kripto para biriminin hareketini değiştirerek yalnızca 12 saniyede 25 milyon dolar çaldıkları açıklandı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitim gören iki kardeşin, burada aldıklaır bilgisayar ve matematik eğitimini kullanarak Ethereum'un para transferleri işlemlerini doğrulama sürecini atladıkları belirtiliyor.



Tutuklanan kardeşlerin, bekleyen özel transfer işlemlerine hileli yollardan erişim sağlayarak Ethereum yatırımcılarının kripto paralarını ele geçirdikleri iddia ediliyor.



Yeni işlemlerin blockchain'e eklenmeden önce geçerli olup olmadığını kontrol etmekten sorumlu olan çoğu Ethereum ağı "doğrulayıcısı" tarafından kullanılan MEV-boost adlı yazılımın kodundaki bir güvenlik açığından yararlanarak yaptıklarını söyleyen savcılar, kardeşlerin fonları iade etmek yerine çalınan kripto parayı aklamak ve saklamak için adımlar attıklarını söyledi.

