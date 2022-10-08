İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

İrlanda'nın Donegal bölgesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

İlişkili Haberler

Almanya’nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

Almanya’nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı: 3 ölü

Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı: 3 ölü

polis gücünden (An Garda Siochana) yapılan açıklamada, Donegal'in Creeslough köyündeki akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, patlama nedeniyle market ve postanenin de bulunduğu istasyon binasının yıkıldığı ve ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı aktarıldı.

İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü - 1 İrlanda'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü


Çalışmalar sonlandığında ölü sayısının netleşeceğine işaret edilen açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bunun Donegal'in ve tüm ülkenin en kötü günlerinden olduğunu ifade etti.

Martin, ülke genelindeki insanların, yakınlarını trajik şekilde kaybeden Donegallilerin şokunu ve perişanlıklarını hissettiğini söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...