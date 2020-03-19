İslam'a hakaret eden öğretmen meslekten atıldı

İngiltere Somerset’te ilkokul öğretmeni olan Philip Turner, İslamafobik yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Turner aynı zamanda bazı “kabul edilemez” görüşlerini sınıfta da anlattı.



Eğitim Bakanlığı “ırkçılığa ve dini nefrete teşvik eden saldırgan açıklamalar” nedeniyle öğretmenin “kabul edilemez hoşgörü eksikliği” gösterdiğine karar verdi.



Velilerin öğretmen hakkındaki endişelerini dile getirmesinin ardından Ocak 2019’da, Clevedon’daki Mary Elton İlköğretim Okulu’ndaki görevinden alındı.



Okul tarafından açılan soruşturmada 53 yaşındaki öğretmenin Facebook’ta, İslam'a hakaret eden paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.



Bu ayın başında, soruşturmada 2017 yılında yapılmış Facebook gönderileri kanıt olarak değerlendirildi.



Okul aynı zamanda öğretmenin bazı “kabul edilemez” görüşleri sınıfta sunduğunu ve uygunsuz konuları 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle tartıştığını iddia etti.



Soruşturmada okulun iddialarının kanıtlandığına karar verildi. Eğitim Bakanlığı, Turner’ın süresiz olarak öğretmenlik yapmasını yasakladı. Karara göre, İngiltere’deki hiçbir okulda, kolejde ya da evinde ders veremeyecek.