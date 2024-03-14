İspanya'da alt meclis, Katalan ayrılıkçılara af yasasını onayladı

İspanya alt meclisi, Katalonya bölgesinin başarısız bağımsızlık davasına dahil olanlara af getiren yasa tasarısını kabul etti.

İspanya parlamentosunun alt kanadı bugün, Katalan ayrılıkçılar için af tasarısını onaylayarak Başbakan Pedro Sanchez'in ikinci dönemini belirleyecek olan ve protestolara yol açıp yargıçları kızdıran yasanın önündeki büyük bir engeli kaldırdı.



178'e karşı 172 oyla alınan onay, son haftalarda COVID yüz maskesi skandalı da dahil olmak üzere birçok siyasi gerilemenin ardından Sanchez için iyi bir haber.



Yasanın hala muhafazakarların çoğunlukta olduğu Senato tarafından onaylanması gerekecek. Muhafazakar Halk Partisi, yasayı engellemeye çalışacağını söyledi.

Ancak üst meclisin vetosu, mayıs ya da haziran ayında yapılacak son bir oylamada alt meclis tarafından geçersiz kılınabilir.



"ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEK İSTİYORUZ"

Sosyalistlerin başını çektiği azınlık koalisyon hükümeti, tartışmalı yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağlamanın, küçük partilerle olan ittifakını sağlamlaştırmaya yardımcı olacağını umuyor.



Öte yandan hükümet, Katalonya'nın, 12 Mayıs'ta beklenmedik bir şekilde seçim çağrısı yapmasının ardından, zaten gecikmiş olan 2024 bütçe tasarısını parlamentoya göndermeme kararı aldı.

Bu hamleye neden olan bölgesel siyasi anlaşmazlık, ulusal kongreye sıçrayabilir ve kendi desteğine zarar verebilir.



Sosyalist milletvekili Patxi Lopez, bir parlamento tartışması sırasında "Çatışma dönemini sona erdirmek ve yeni bir uzlaşma dönemi açmak istiyoruz" dedi.