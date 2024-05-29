İspanya'da Filistin zirvesi

İspanya, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından Gazze için bir zirveye ev sahipliği ev yaptı.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Arap ve İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gazze Komitesi adlı grubun üyeleri ile bir araya geldi.

Ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares de görüşmelere katıldı.



Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke bir Filistin devletini tanımaktadır.

Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileri ile Madrid'de bir araya geldi.



Görüşmeler İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanımasının ardından gerçekleşti.



İspanya ve İrlanda ile birlikte 27 üyeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan üye sayısı 9'a çıktı.



Madrid ve Dublin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı AB'nin tedbir alması için baskı yapıyor.



Norveç AB üyesi değil, ancak dış politikası genellikle birlikle uyumlu.



AB üyesi Slovenya da yarın Filistin devletini tanıyıp tanımayacağına karar verecek.

Karar, nihai onay için parlamentoya gönderilecek.