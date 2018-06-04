İspanya Başbakanı Mariano Rajoy parlamentodan güvenoyu alamadı. Altı yıldan uzun süredir ülkeyi yöneten merkez sağ hükümet düştü. Sosyalist lider Pedro Sanchez, Rajoy'un yerine başbakan oldu.

İspanya'da Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez'in başbakanlığı için parlamentoda yapılan oylamada 180 üye "evet" oyu verirken, 169 üye "hayır" oyu kullandı. Bir üye ise çekimser kaldı.

YOLSUZLUK DAVALARI RAJOY'U KOLTUĞUNDAN ETTİ

İspanya'da Başbakan Mariano Rajoy'un merkez sağ "Halk Partisi"nin üyeleri hakkında uzun süredir devam eden yolsuzluk davaları hükümeti zor durumda bıraktı.



Yolsuzluk davaları nedeniyle zor günler yaşayan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy parlamentoda güvenoyu alamadı ve koltuğunu Sosyalist lider Pedro Sanchez'e kaptırdı.

Katalonya'nin bağlımsızlık ilan etmesi de hükümeti yıprattı. Sosyalist lider Pedro Sanchez parlamentodaki altı küçük partinin desteğini alarak Rajoy'un azınlık hükümeti için güvenoyu istedi. Hükümet güvenoyu alamadı ve düştü.

İKİ KATALAN PARTİ DE SANCHEZ'İ DESTEKLEDİ



Sosyalist lider Pedro Sanchez, Rajoy'un yerine başbakan oldu. Parlamentodaki bağımsızlık yanlısı iki Katalan partisi ve Solcu Podemos hareketi Sosyalist lider Pedro Sanchez'i destekliyor.



Sanchez'in hafta sonu başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.

BASK PARTİSİ KİLİT ROLDE



Sosyalistler 350 sandalyeli mecliste 84 milletvekiliyle temsil ediliyor. Sanchez'in kuracaği hükümetin parlamentoda güvenoyu alabilmesi için beş sandalyeyle temsil edilen Bask Milliyetçi Partisi'nin de desteğine ihtiyacı var.

PEDRO SANCHEZ KİMDİR?



Pedro Sanchez 2014 yılında Sosyalist Parti liderliğine seçildi.



Bu genç, güleç, basketbol oyuncusu iktisatçının partiyi birleştirme ve sosyalistleri yeniden iktidara getirme vaadleri delegeleri cezbetmişti.



Fakat liderliğe seçilişini hemen takiben 2015 ve 2016 seçimlerinde üstüste iki yenilgi aldı.



Şimdi ise başarılı gensoru girişimi 46 yaşındaki politikacıyı İspanya başbakanlığına taşıdı.

