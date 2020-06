İspanya'da iki gündür yeni can kaybı kaydedilmedi (corona virüste son durum)

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 34 bine yükselirken can kaybı 113 bine ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 775 bini geçti.



ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine "yakın zamanda" başlayacağını açıkladı.



Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 719 bin 449'a, can kaybı 37 bin 840'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 325 bin 602 olarak açıklandı.



Rusya'da, Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, can kaybı 6 bin 142'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 242 bin 397 oldu.



Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibarıyla kaldırıldı.



İSPANYA'DA İKİ GÜNDÜR YENİ ÖLÜM KAYDEDİLMEDİ



İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 46'ya çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. Bugünkü veriler ışığında İspanya'da iki gündür yeni can kaybı kaydedilmedi.



İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 883'e, Covid-19 saptanan kişi sayısı 289 bin 140'a yükseldi.



Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı salgın nedeniyle iptal edildi.



İngiltere'de hükümet, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 43'e, toplam vaka sayısı 235 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 168 bin 646'ya ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 296'ya yükselirken vaka sayısı 154 bin 591, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 506 olarak açıklandı. Ülkede hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.



İRAN'DA CUMA NAMAZI KILINABİLECEK



İran'da ise can kaybı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 95 artarak 175 bin 927'ye ulaştığı ülkede 138 bin 457 kişi iyileşti.



Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Covid-19 teşhisi konulan 3 kadının sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği belirtildi.



Tahran ve Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde 103 gün aradan sonra maske ve kişisel seccade şartıyla cuma namazı kılınacağı bildirildi.



Katar'da Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceği açıklandı.



Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede daha önce mayıs ya da haziran aylarında beklenen vaka sayılarında ulaşılacak tepe noktasının, yeni yapılan tespitlere göre temmuz sonu ya da ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.



Kenya'da 81 sağlık çalışanında virüs tespit edildi.



Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle Covid-19 önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.



Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Covid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.