İspanya'da saat ve mesafe sınırlı spor izni

Küresel corona virüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri İspanya oldu.



Günlerdir küresel salgınla mücadelede karantinada kalan İspanya'da vaka ve ölümlerin düşmeye başlamasıyla önlemler gevşetilmeye başladı.



Uzun süreli karantina tedbirlerinden sonra ülkede bugün itibariyle vatandaşların sabah 06.00 ile 10.00 ve akşam 20.00 ile 11.00 saatleri arasında bireysel olarak açık havada spor yapmalarına izin çıktı.



Ancak bireysel spor yapacakların sosyal mesafe uygulamalarına uymaları ve evlerinden en fazla 1 km uzağa gitmeleri gerekiyor.



Bugün başlayan bireysel spor izni uygulamasıyla onlarca kişi sokaklara çıktı. Kimisi koştu, kimisi bisiklete bindi kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.



Çocukların da yanlarında bir yetişkin olmak kaydıyla öğlen 12.00 ile 19.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.



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