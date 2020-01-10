İspanya'da sol koalisyon hükümetine kadın ekonomist dışişleri bakanı

PSOE ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulan sol koalisyon hükümetinde bakanlıkların dağılımı belli olmaya başladı.



Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütünün ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Örgütünün başkanı Arancha Gonzalez'e, İspanya'da Dışişleri, Avrupa Birliği ve Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Bakanlık görevi verildi.



Avukat olarak başladığı kariyerini daha sonra AB Komisyonu'nda uluslararası ilişkiler, ticaret, iletişim ve kalkınma iş birliği dallarında farklı görevler alarak geliştiren 50 yaşındaki Arancha Gonzalez, bir dönem Dünya Ticaret Örgütünde de yöneticilik yapmıştı.



İspanyol basını, Başbakan Pedro Sanchez'in Arancha Gonzalez'i Dışişleri Bakanlığına getirmesini, "dış politikada ağırlığın ekonomi üzerinde yoğunlaşacağı" şeklinde yorumladı.



Diğer yandan yeni hükümette, İspanya tarihinde bir ilk olarak 4 başbakan yardımcısı atanması dikkati çekti.



Unidas Podemos'un lideri Pablo Sanchez, yeni oluşturulan, sosyal haklar ve sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminden sorumlu başbakan yardımcısı görevini üstlendi.



Bu arada Haziran 2018'de kurduğu azınlık hükümetinde 17 bakandan 11'ini kadın seçen Başbakan Sanchez'in bu kez de kabinesinde çoğunluğu kadınlara verdiği görüldü. Başbakan yardımcılarından 3'ünün kadın olması da öne çıkan diğer bir detay oldu.



Sol koalisyon hükümetinin bakanlarının 13 Ocak Pazartesi Kral 6. Felipe huzurunda yemin etmesi ve salı günü de ilk bakanlar kurulu toplantısının yapılması öngörülüyor.

