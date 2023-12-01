İspanya'da yola helikopter düştü

Son dakika haberi! İspanyol haber ajansı Efe'ye göre Madrid'in çevre yolunda bir helikopter çakıldı.

İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre, Madrid'de M-40'ın 5. kilometresinde Hortaleza'da bir helikopter düştü ve birkaç kişi hafif yaralandı. Helikopter, son birkaç gündür Avrupa Rotors havacılık fuarının düzenlendiği IFEMA'da düzenlenen bir helikopter fuarının parçasıydı.



Haberde kazaya kuvvetli bir rüzgarın neden olmuş olabileceği belirtildi. Helikopterde bulunan bir kişinin uyluk kemiğinden yaralandığı, diğerinin ise hafif yaralandığı aktarıldı.



Habere göre, Madrid Belediye Meclisi ve Samur-Protección Civil'e bağlı çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal etti.