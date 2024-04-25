İspanya'da yolsuzluk krizi: Başbakan istifa etmeyi düşünüyor

KARARINI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK



2018'den bu yana İspanya'yı yöneten Pedro Sanchez, eşi Begona Gomez ile birlikte yaşadığı "siyasi saldırıların ciddiyetinin" kendisini pozisyonunu yeniden değerlendirmeye yönelttiğini ve kararını pazartesi günü açıklayacağını bildirdi.



Sanchez X platformandaki uzun açıklamasında aylardır, eşini hedef alarak kendisini siyasi ve kişisel anlamda zayıflatmaya çalışan “taciz stratejisinden” şikayet etti. Muhaliflerinin, "karısına saldırarak kişisel ve siyasi çöküntüye uğratmak" amacıyla asılsız bir "kara, hava ve deniz yoluyla taciz ve zorbalık operasyonu" başlattığını da sözlerine ekledi.



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Başbakan ayrıca son gelişmelerin kendisini düşünmeye zorladığını söyleyerek görevini bırakma planını, “Artık bu noktaya geldiğimize göre, oldukça meşru bir şekilde kendime şu soruyu soruyorum: 'Tüm bunlara değer mi?" ifadeleriyle anlattı.



El Confidencial internet sitesi ise, soruşturma kapsamında Gomez’in kamu parası ve ihalesi alan şirketlerle bağlantılarının inceleneceğini aktardı.

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Soruşturma kapsamında özellikle turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşması” tartışılıyor. Globalia, Covid 19 krizinde havayolu şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.



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