İspanya'da yüz binler sokakta: İsrail'le silah ticaretinin yasaklanmasını istediler

İspanya'da yüz binlerce kişi, İsrail ile silah ticaretinin yasaklanması ve Filistin'e destek için yürüdü.



Sol gruplar ile siyasi partilerin çağrısıyla, "Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son" sloganıyla, 100'den fazla kent ve ilçede eylem yapıldı.



Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, "İsrail'e boykot", "Katil Netanyahu", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Uluslararası topluma ateşkes için "İsrail'e baskı" çağrısı yapıldı.



Eyleme katılan Podemos partisi lideri Ione Belarra, İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacaklarını söyledi.



Belarra, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan koalisyon hükümetini, şimdiye kadar Filistin'e verdiği destekte "samimi olmamak" ve sadece vaatlerden oluşan bir makyaj siyaseti yürütmekle suçladı.

İspanyol siyasetçi, şunları söyledi: "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde,hükümetin samimiyetini göreceğiz.Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar."