İspanya'dan kadınlara ücretli regl izni kararı

İspanyol hükümeti, şiddetli adet sancısı çeken işçiler için ücretli izin sunan yasa tasarısının onaylandığını duyurdu.



Üreme sağlığıyla ilgili bir dizi önerinin parçası olan tasarı, ilk olarak İspanyol radyo istasyonu Cadena SER tarafından bildirildi. Yasa tasarısı kapsamındaki diğer öneriler arasında 16 ve 17 yaşındaki kızların ebeveynlerinden izin almadan kürtaj yaptırabilmeleri de yer alıyor. Ayrıca yasa, eğitim kurumlarının gerektiğinde kadın hijyen ürünleri sağlamasını da içeriyor.



Bu kapsamda hapishanedekilerin yanı sıra “menstrüel yoksulluk” yaşama olasılığı daha yüksek olan kadınlara da ped ve tampon gibi kadın hijyen ürünlerine erişim hakkı verilecek. Tasarı ayrıca bu ürünler için satış vergisini de kaldıracak.

Hükümetten sızdırılan belgelere göre ise anlaşmaya varılan yasa tasarısı kapsamında ücretli iznin üç ila beş gün olacağı belirtildi.



Hükümet yetkilileri ise bir kadının kaç gün izinli olacağı konusunda herhangi bir sınırlama getirilmeyeceğini vurguladı.



Mutabık kalınan plana göre, kadınların izinlerinin ilk günü itibarıyla ülkenin sosyal güvenlik sistemi tarafından bir doktor raporu almaları gerekeceğinin altı çizildi.

İSPANYA İLK BATILI ÜLKE OLACAK



İspanya regl izni sunan ilk Batılı ülke olacak. Japonya, Güney Kore ve Zambiya, halihazırda kadınlara regl izni sunan birkaç ülke arasında yer alıyor.



Öte yandan, Hollanda'da 2019'da yayınlanan yaklaşık 43 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, yüzde 85'inin dismenore olarak da bilinen bir durum olan ağrılı dönemler yaşadığını buldu.



İspanya'nın eşitlik ve toplumsal cinsiyete karşı şiddete karşı dışişleri bakanı Angela Rodriguez, Mart ayında mevzuat planlarını tartışırken, İspanyol El Periodico'ya, şiddetli adet ağrısı sorunu “tıbbi olarak çözülemediğinden, bunun çok mantıklı olduğuna inanıyoruz” dedi.

