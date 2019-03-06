İspanya'da kamu şirketi Defex tarafından 2005-2014 yıllarında Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme satışında 11 sözleşmede yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ulusal Mahkemede dava açılması için başvuruda bulunuldu.



Ulusal Mahkeme Hakimi Jose de la Mata tarafından yapılan başvuruda, Defex'in eski başkanı Jose Ignacio Encinas Charro ve aynı dönemde birlikte çalıştığı 8 yönetici, uluslararası ticari işlemlerde yolsuzluk, para aklama, evrakta sahtecilik ve suç örgütü oluşturmaktan suçlandı.



Defex'in 2005 ila 2014 yıllarında Suudi Arabistan ile imzaladığı 11 sözleşmenin toplam 48 milyon avrodan fazla değere sahip olduğu belirtildi.



Suçlanan eski Defex yöneticilerinin, sözleşmelerden yüzde 20'ye varan oranlarda komisyon aldıkları iddia edildi.



Defex hakkında Suudi Arabistan dışında Mısır, Brezilya, Angola ve Kamerun'la yapılan askeri malzeme satış sözleşmeleriyle ilgili de soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.



Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Angola ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarında geçen hafta hazırladığı iddianamede Jose Ignacio Encinas Charro ve diğer eski Defex yöneticileri hakkında 35 yıl hapis cezası talep etmişti.

