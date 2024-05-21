İspanyol bakandan İsrail'e: Soykırım yaptığın açık

İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yaptığının açık olduğunu söyledi. Bakan, İspanya hükümetinin yakın zamanda Filsitin'i tanıyacak olaması ile ilgili "Eğer bize kalsaydı bu, çok uzun zaman önce olurdu" dedi.

İspanyol bakandan İsrail'e: Soykırım yaptığın açık

'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, 'nın başvurusu sonrasında Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in 'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmettiğini hatırlatarak " Gazze'de yaşananların bir olduğunun açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sorulması gereken sorunun "Gazze için ne yaptın?" olması gerektiğini vurgulayan Bustinduy, "Bu soru nesiller boyu aklımızı kurcalayacak ve önümüze gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN'İN TANINMASI ÖNEMLİ BİR MESAJDIR"

İspanya hükümetinin kısa bir zamanda Filistin devletini tanıyacak olmasıyla ilgili görüşü sorulan Bakan Bustinduy, şu cevabı verdi:

"Eğer bize kalsaydı bu, çok uzun zaman önce olurdu. Bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Neredeyse 10 yıl geçti. Benim Meclis'teki ilk dönemimde (2016-2019) girişimlerinden biri de Filistin devletinin tek taraflı ve acil bir şekilde tanınmasıydı ama ben şu anda ne olduğundan çok, nasıl olduğunu önemsiyorum. Bunun etkileri ve sonuçları olması gerekiyor. İspanya'nın istediği bunun Avrupa'da zincirleme bir etki yaratması."

İspanyol bakan, "Filistin'in tanınması, sembolik olanı aşan önemli bir mesajdır çünkü sonuçları olacaktır. İspanya'nın aradığı şey, liderlik rolü üstlenmek. Bu nedenle en azından Avrupa düzeyinde uluslararası baskıyı artıracak ve mutlak cezasızlık durumuna mümkün olan en kısa sürede son verecek bir tepkinin oluşmasını sağlayacak bir etki yaratmaktır. İsrail her gün masum sivilleri katlediyor." diye konuştu.

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