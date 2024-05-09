İsrail: ABD'nin silah ambargosu savaşın gidişatını değiştirebilir

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'nin silah sevkiyatını durdurmaya yönelik alacağı bir karar İsrail'in operasyon planlarını değiştirebilir.



Geçtiğimiz günlerde ABD, savaşın başlangıcından beri ilk defa İsrail'e yönelik askeri sevkiyatını erteleme kararı aldı. İsrail'in tarihteki en büyük müttefiklerinden biri olan ABD'nin bu kararı iki hükümet arasındaki anlaşmazlıkların ilk büyük örneği olarak görülüyor.

ABD'NİN SİLAH TEHDİDİ



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Refah'a tam kapsamlı bir saldırı başlatması halinde İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını söylemişti.

İSRAİL'DEN AMBARGO YANITI



İsrail'in Birleşmiş Milletler Elçisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki sınır kenti Refah'ı işgal etmesi halinde silah tedarikini durdurma tehdidinin "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.



Erdan, "Bu, savaşın başından beri minnettar olduğumuz bir başkandan duyması zor ve hayal kırıklığı yaratan bir açıklama" ifadelerini kullandı.

REFAH'A KARA SALDIRISI

İsrail orduu geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan da girdi.

Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının Gazze tarafının operasyonel kontrolünü ele geçiren ordu, Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıkladı.