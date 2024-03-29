İsrail askeri itiraf etti: "Hannibal Protokolü" ile vatandaşlarını öldürdüler

ASKER VEYA SİVİL FARK ETMİYOR



"Hannibal protokolü" şimdiye kadar yalnızca askerlerle sınırlıydı ancak bu tarz kararların artışıyla asker veya sivil fark etmeksizin insanlara ateş açılıyor.



Zonshein'in ifadesinin bir sonraki kısmı, kamyonetlere saldırmasının mantığına dair aydınlatıcı bir fikir veriyor: "İçimden bir ses, kamyonetlerin üzerinde olabileceğini söyledi"



Başka bir deyişle Zonshein, yakalananlar arasında asker arkadaşlarının da olabileceğini düşündü ve tam da bu yüzden ateş açtı.



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İsrailli yüzbaşı, “Belki onları öldürdün, onlar sizin askerleriniz” sorusu üzerine, “Doğru. Ama bunun doğru karar olduğuna, kaçırılmayı durdurmanın daha iyi olduğuna karar verdim” ifadelerini kullanarak kendi askerlerini öldürmüş olabileceğini kabul etti.



Zonshein, 7 Ekim günü içleri insan dolu iki aracı vurduğunu kabul etmesine rağmen röportajın geri kalanında “Esir askerleri vurmadığımızı biliyorum” diyerek çelişkili ifadeler kullandı.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? Haberi Görüntüle HANNİBAL PROTOKOLÜ NEDİR?



İsrail askeri terminolojisinde “Hannibal Direktifi” olarak adlandırılan politika, olası bir esir durumunu önlemek için kişinin kendi askerlerine ateş açma politikası.



Hannibal Protokolü'nün 7 Ekim'de İsrailliler üzerinde uygulandığını gösteren kanıtlar giderek artmaya devam ediyor.



Giderek artan ifadeler, bu protokolün ayrım gözetmeksizin ateş açmak suretiyle "İsrailli sivilleri" de kapsayacak şekilde genişletildiğini gösteriyor.



İsrail ordusu 6 Şubat’ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlatmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin