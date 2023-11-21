"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir?

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında sivil ölümlerin yüksek olması ve saldırıya müdahale eden İsrail askeri helikopterlerinin Hamaslıların yanı sıra sivilleri de vurduğuna dair İsrail medyasında yer alan haberler, İsrail ordusunun Hannibal Protokolü olarak bilinen doktrini uygulayıp uygulamadığına ilişkin tartışmalara yol açtı. İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, ordunun esirlere bu doktrini uyguladığını söyledi. Peki Hannibal Protokolü nedir?

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 1

İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söyledi.

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"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 2

HANNİBAL PROTOKOLÜ HAKKINDA

Konuya ilişkin Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savaş pilotu Yarbay  Nof Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail güçlerinin esir alınma riski olan İsraillilerin öldürülmesini öngören "Hannibal Protokolü"nü uygulamış olabileceğine dikkati çekti. Erez, bahsedilen Hannibal Protokolü'nün, İsrail ordusunda, 30 yıl önce Lübnan'daki olaylara dayanarak planlandığını anımsattı.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 3

"KİTLESEL HANNİBAL"

Hamas'ın saldırı düzenlediği olay günü savaş uçakları ve dronların ateş açmaya başladığında, rehinelerin vurulup vurulmadığının bilinmediğini söyleyen İsrailli Yarbay, "Hannibal Protokolü maksatlıdır ve uygulanmasına karar verilmişse bu kasıtlı şekilde yapılmıştır. Eğer esirler kasıtsız olarak vurulmuşsa da bu başka bir şeydir? sorusu üzerine şunları söyledi:

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 4

"Hannibal Protokolü'nün bir noktada uygulandığı anlaşılıyor çünkü bir rehine durumu tespit ettiğinizde bu Hannibal'dır ancak son 20 yıldır tatbikatlarını yaptığımız Hannibal, içinde rehinelerin bulunduğu tek bir araçla ilgiliydi. Burada gördüğümüz şey ise kitlesel bir Hannibal'dı. Çitlerde birçok açıklık vardı, hem rehineli hem de rehinesiz olarak birçok farklı araçta binlerce insan vardı."

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 5

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaralıların tahliyesine yönelik helikopter operasyonunun koordinatörü olarak görev yaptığı belirtilen İsrailli Yarbay, pilotlar için "Tanımlanması imkansız ve izin verilen şeyi yapmanın mümkün olmadığı bir görevdi." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 6

Yarbay Erez, "Silah sistemleri kimin elindeyse, hem insansız hava araçları hem de savaş pilotlarının kara kuvvetleriyle koordine olmadan ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum, çünkü bu kuvvetler (henüz) ortalıkta yoktu." ifadelerini kullandı.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 7

NETANYAHU HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRİNCE GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan, ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Yarbay Erez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinden sonra 31 Ekim'de görevden alınmıştı. Konuyla ilgili İsrail ordusu sözcüsü, Erez'in aktif hizmetteyken "siyasi konularda" kendisini ifade etmesinden sonra görevden alındığını duyurmuştu.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 8

İSRAİL BASINI, ULUSAL BASINI SORUMSUZLUKLA SUÇLUYOR

İsrail polis teşkilatı dün, Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında İsrail savaş helikopterlerinin gruba müdahale ederken İsrailli sivillerin de ölmüş olabileceğine dair haberler yapan ulusal basın organlarını uyarmıştı. İsrail Polis Sözcülüğü, Haaretz gazetesinin 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma konusunda yayımladığı habere ilişkin bir açıklama yapmıştı.

"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir? - 9

Gazetenin haberine karşın polis soruşturmasında, İsrail ordusu faaliyetlerine gönderme yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, "Bu nedenle bölgedeki herhangi bir hava faaliyetinin sivillere zarar verdiğine dair bir belirti bulunmamaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, ordu faaliyetlerinin incelenmesinin soruşturma kapsamında olmadığı ifade edilmesine rağmen, hava faaliyetlerinin sonucuna dair bir tespitin yer alması ise dikkati çekti.

Polis açıklamasında, "Özellikle bu dönemde, medyayı haberlerinde sorumluluk göstermeye ve haberlerini yalnızca resmi kaynaklara dayandırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

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