"İsrail ordusu, İsrailli esirlere kitlesel Hannibal Protokolü uyguladı" iddiası: Hannibal Protokolü nedir?
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında sivil ölümlerin yüksek olması ve saldırıya müdahale eden İsrail askeri helikopterlerinin Hamaslıların yanı sıra sivilleri de vurduğuna dair İsrail medyasında yer alan haberler, İsrail ordusunun Hannibal Protokolü olarak bilinen doktrini uygulayıp uygulamadığına ilişkin tartışmalara yol açtı. İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, ordunun esirlere bu doktrini uyguladığını söyledi. Peki Hannibal Protokolü nedir?
İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze'ye götürülmelerini önlemek için ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü bir noktada uyguladığının anlaşıldığını söyledi.