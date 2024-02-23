İsrail askerleri Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu dün askeri üsse ziyarette bulundu. "Alpinist" adı verilen özel birlikte görev yapan bazı yedek askerler, ziyarete gelen Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

İsrail askerleri Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Netanyahu dün ülkenin kuzeyinde yer alan bir askeri üssü ziyaret etti.

Netanyahu'nun, Alpinist adı verilen özel askeri birliği ziyareti öncesinde askerlere görüşme için hazır olmaları talimatı verildi ancak birçok asker Netanyahu ile görüşmek istemedi.

Bu durum üzerine birliğin komutanı tarafından seçilen iki ekip görüşmede yer alırken, Başbakanlık Ofisi, üs ziyaretine ilişkin yayınladığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyinde birliğin askerleriyle buluştuğu görüntülere yer verdi.

İsrail'de bazı kesimler tarafından Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını engelleyememekle suçlanan Netanyahu'nun, aralık ayında yaralı askerleri ziyaret ettiği sırada bazı askerlerin kendisiyle görüşmek istemediğine dair ülke basınında yer almıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...