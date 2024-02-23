Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) genel sekreteri Chris Lockyear, Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine verdiği brifingde, "Gazze'de artık hakkında konuşacak bir sağlık sistemi olmadığını" ve "Gazze'deki insani yardımın bir yanılsama olduğunu" söyledi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) genel sekreteri Chris Lockyear, Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde konuştu.
Lockyear, Gazze Şeridi'nde olup bitenler hakkında sağlık sistemi diye bir şeyin kalmadığını ve insani müdahalenin bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyledi.