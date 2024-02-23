Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) genel sekreteri Chris Lockyear, Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine verdiği brifingde, "Gazze'de artık hakkında konuşacak bir sağlık sistemi olmadığını" ve "Gazze'deki insani yardımın bir yanılsama olduğunu" söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 1

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) genel sekreteri Chris Lockyear, Birleşmiş Milletler güvenlik konseyinde konuştu.

Lockyear, Gazze Şeridi'nde olup bitenler hakkında sağlık sistemi diye bir şeyin kalmadığını ve insani müdahalenin bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 2

"KATLİAMDAN GERİYE BİR ŞEY KALMADI"

Lockyear, "savaşın uluslararası yasalara uygun olarak yürütüldüğüne dair bir yanılsama" olduğunu söyledi. Gazze'de sağlık sisteminin eksikliğinden bahseden Lockyear, "Gazze'de hakkında konuşulacak bir sağlık sistemi yok. İsrail ordusu hastane üstüne hastaneyi yıktı. Bu kadar katliam karşısında geriye çok az şey kalıyor" dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 3

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail ordusu, tıbbi tesisleri askeri amaçlarla kışlalara çevirdi ve hasta bakımını tamamen sekteye uğrattı.

Lockyear, İsrail'in hastaneleri işgal etmesi konusunda da, "Bir hastanenin koruma statüsünü kaybettiği istisnai durumlarda, her türlü saldırının orantılılık ve tedbir ilkelerine uygun olması gerekir. Uluslararası hukuka uymak yerine hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Bu durum tüm tıbbi sistemi çalışmaz hale getirdi” diye konuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 4

9 FARKLI SAĞLIK TESİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu 7 Ekim'den bu yana dokuz farklı sağlık tesisini tahliye etmek zorunda kaldı.

Nasır Hastanesi bir hafta önce basıldı ve sağlık personeli "kalabileceklerine ve hastalarla ilgilenmeye devam edebileceklerine dair defalarca verilen güvencelere" rağmen hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 5

SEDYA YOK, İLAÇ YOK, MALZEME YOK

Lockyear konuşmasında hastalarda ciddi yaralanmalar, amputasyonlar, ezilmiş uzuvlar ve ciddi yanıklar olduğuna vurgu yaparak gelişmiş bakıma ihtiyaç duyulduğunu ekledi.

Sağlık görevlilerinin bu tarz yaraları savaş alanında ya da yıkılmış hastanelerin külleri arasında tedavi etmesi mümkün değil.

Şu an Gazze'de yeterli sedye yok, yeterli ilaç yok ve yeterli malzeme yok. Cerrahların kritik yaraları olan çocuklarda anestezi olmadan amputasyon yapmaktan başka seçeneği bulunmuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı - 6

KANLI BEZLER YIKANIP TEKRAR KULLANILIYOR

Lockyear sözlerini, "Cerrahlarımız, hastalarının kanamasını önlemek için temel gazlı bezlerden yoksun. Bezleri bir kez kullanıyorlar, kanı sıkıyorlar, yıkıyorlar, sterilize ediyorlar ve bir sonraki hasta için yeniden kullanıyorlar" diyerek tamamladı.

DAHA FAZLA GÖSTER