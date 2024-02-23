Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail ordusu, tıbbi tesisleri askeri amaçlarla kışlalara çevirdi ve hasta bakımını tamamen sekteye uğrattı.

Lockyear, İsrail'in hastaneleri işgal etmesi konusunda da, "Bir hastanenin koruma statüsünü kaybettiği istisnai durumlarda, her türlü saldırının orantılılık ve tedbir ilkelerine uygun olması gerekir. Uluslararası hukuka uymak yerine hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Bu durum tüm tıbbi sistemi çalışmaz hale getirdi” diye konuştu.