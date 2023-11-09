İsrail askerlerinin Gazze sahiline İsrail bayrağı çektiği öne sürülen görüntüler yayımlandı

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu, Gazze'nin kuzeyindeki sahilde çekildiğini iddia ettiği bir görüntü yayımladı.



Söz konusu görüntüde, İsrail askerlerinin bir direğe İsrail bayrağı çektiği ve İsrail ulusal marşını okuduğu görülüyor.

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