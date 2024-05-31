İsrail ateşkes şartında ısrarcı: "Rehineler evlerine dönecek"

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, rehineler geri alınmadan Gazze Şeridi'nde savaşın durdurulmasını içeren bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Yetkili, "Herhangi bir ateşkes yalnızca rehine anlaşması çerçevesinde ortaya çıkacaktır” diye konuştu. İsrail güçleri, 200'den fazla hava saldırısını da içeren yoğun saldırıların ardından kuzeydeki Cibaliye'den çekildiklerini duyurdu.

İsrail ateşkes şartında ısrarcı: "Rehineler evlerine dönecek"

Üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisi, 'in rehinelerin iadesini de içeren bir anlaşma olmadan 'deki çatışmaların durdurulmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Bu açıklama, Hamas'ın İsrail'in Gazze'deki çatışmaları durdurması koşuluyla Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin takasını da içeren bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.

Reuters'a konuşan yetkili, “Gazze'de, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olmayan hiçbir ateşkes planı söz konusu olmayacak. Herhangi bir ateşkes yalnızca rehine anlaşması çerçevesinde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

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ORDU CİBALİYE'DEN ÇEKİLDİ

Ordunun yaptığı açıklamaya göre güçleri, 200'den fazla hava saldırısını da içeren yoğun çatışmalar sırasında 10 kilometreden fazla tüneli imha ettikten sonra 'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesindeki saldırılarını sona erdirdi.

Cibaliye'de iki haftayı aşkın süredir devam eden yoğun çatışmalarla ilgili bir güncelleme yapan İsrail ordusu, birliklerin operasyonlarını tamamladığını ve Gazze'deki diğer operasyonlara hazırlanmak üzere geri çekildiğini söyledi.

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HAMAS'IN "SAVAŞ YERLEŞKESİ" İDDİASI

ordusunun açıklamasında, Filistinli mültecilerin ve onların torunlarının yaşadığı yoğun bir mülteci kamp bölgesi olan Cibaliye'de Hamas'ın “sivil bölgeyi savaş yerleşkesine” dönüştürdüğü belirtildi.

Yeraltında ise İsrail güçlerinin 10 kilometreyi aşan silah dolu bir tünel ağını etkisiz hale getirdiği ve Hamas'ın bölge tabur komutanını öldürdüğü belirtildi.

Cibaliye'nin haftalardır yoğun çatışmalara maruz kalması İsrail'in Hamas birliklerini yok etmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

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