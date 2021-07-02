İsrail ateşkese rağmen vurdu: Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.



AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze kentinin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.



İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "uçakların Hamas'a ait silah üretim yerini vurduğu" belirtildi.



Açıklamada, saldırının Gazze'den gönderilen yanıcı balonlara karşılık düzenlendiği aktarıldı.



Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik 11 gün süren saldırılarında 250'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 21 Mayıs'ta ateşkes yürürlüğe girmişti.

