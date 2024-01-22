İsrail Başbakanı Netanyahu, esir yakınlarıyla görüştü

İSRAİLLİ ESİR YAKINLARI MECLİSİ BASMIŞTI



Bugün erken saatlerde bir grup esir yakını, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası anlaşması için çalışma yapmalarını istemişti.



"Onları geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılması için milletvekillerine çağrıda bulunmuştu.



GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.



Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.



İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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