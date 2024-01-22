Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto

Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin akrabaları ve destekçileri, İsrail başbakanının Kudüs'teki evinin önünde gösteri yaparak çadırlar kurdu ve hükümetten rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir anlaşmaya varılmasını talep etti.

Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto - 1

Netanyahu, rehinelerin devam eden esareti nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya kaldı.

Protestolar, Benjamin Netanyahu'nun " Hamas canavarlarının teslim olma şartlarını açıkça reddediyorum " açıklamasından sonra başladı. 

Başbakan, Hamas'ın İsrail saldırılarını sona erdirmesi ve Hamas'ı iktidarda kalmasını içeren koşulları açıkca reddetmişti.

Bir Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun saldırıyı sona erdirmeyi reddetmesinin, sayıları 130 olduğu tahmin edilen "İsrailli esirlerin geri dönme şansı olmadığı anlamına geldiğini" söyledi.

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Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto - 2

Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin akrabaları ve destekçileri, Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde  gösteri yaparak çadırlar kurdu ve İsrail hükümetinden rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir anlaşmaya varılmasını talep etti.

Protestolar, başbakanın bu kişilerin geri dönmesi yönünde yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldığı ancak Hamas'ın, İsrail'in savaşı sonlandırması ve Hamas'ın iktidarda bırakması da dahil olmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin koşullarını reddettiği bir dönemde geldi.

Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto - 3

Pazar gecesi Netanyahu'nun Kudüs'teki ikametgahı yakınındaki protestoda oğlu Gazze'de rehin olan Gilad Korenbloom "Hükümetimizden bizi dinlemesini, müzakere masasına oturmasını ve bu anlaşmayı mı yoksa İsrail'e uygun başka bir anlaşmayı mı kabul edeceğine karar vermesini istiyoruz." dedi.

Aynı zamanda bir rehinenin babası olan John Polin , İsraillilerin ülkelerine hizmet ettiğini ve karşılığında "hükümetin güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Hükümetten üzerine düşeni yapmasını, bir anlaşma önermesini, bunu başarılı bir sonuca ulaştırmasını ve geri kalan rehineleri canlı olarak geri getirmesini istediklerini aktardı. 

Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto - 4

Hamas, savaşı tetikleyen 7 Ekim saldırılarından bu yana yayınladığı ilk kamuya açık raporunda, bunların İsrail'in Filistin topraklarını işgaline karşı "gerekli bir adım" ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını sağlamanın bir yolu olduğunu söyledi.

Netanyahu, Hamas raporunun ardından yayınlanan video açıklamasında , İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın savaşın sona ermesini, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve Hamas'ın iktidarda kalacağına dair garanti verilmesini talep ettiğini söyledi. 

Netanyahu, "Eğer bunu kabul edersek askerlerimiz boşuna düşmüş demektir" dedi.  Güvenliğin de garanti edilemeyeceğini belirtti.

Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto - 5

AB dışişleri bakanları , Netanyahu'nun savaş sonrası Filistin devleti çağrılarını reddetmesinin ardından Gazze'deki savaşı tartışmak üzere Pazartesi günü İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarının yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek .

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell geçen hafta bölgede kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun "dışarıdan empoze edilecek" iki devletli bir çözüm olduğu konusunda ısrar etti.

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