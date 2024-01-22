Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto
Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin akrabaları ve destekçileri, İsrail başbakanının Kudüs'teki evinin önünde gösteri yaparak çadırlar kurdu ve hükümetten rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir anlaşmaya varılmasını talep etti.
Netanyahu, rehinelerin devam eden esareti nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya kaldı.
Protestolar, Benjamin Netanyahu'nun " Hamas canavarlarının teslim olma şartlarını açıkça reddediyorum " açıklamasından sonra başladı.
Başbakan, Hamas'ın İsrail saldırılarını sona erdirmesi ve Hamas'ı iktidarda kalmasını içeren koşulları açıkca reddetmişti.
Bir Hamas yetkilisi, Netanyahu'nun saldırıyı sona erdirmeyi reddetmesinin, sayıları 130 olduğu tahmin edilen "İsrailli esirlerin geri dönme şansı olmadığı anlamına geldiğini" söyledi.