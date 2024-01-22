Gazze'deki rehinelerin ailelerinden Netanyahu'nun evinin önünde protesto

Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehinelerin akrabaları ve destekçileri, Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde gösteri yaparak çadırlar kurdu ve İsrail hükümetinden rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir anlaşmaya varılmasını talep etti.

Protestolar, başbakanın bu kişilerin geri dönmesi yönünde yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldığı ancak Hamas'ın, İsrail'in savaşı sonlandırması ve Hamas'ın iktidarda bırakması da dahil olmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin koşullarını reddettiği bir dönemde geldi.