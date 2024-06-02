İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.



Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.



Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.



İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

