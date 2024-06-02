İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya "Biden" tehdidi: Hükümeti deviririz

Maliye Bakanı Smotrich, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Başbakan (Netanyahu) ile konuştum ve ona, Hamas'ı yok etmeden ve tüm esirleri geri getirmeden savaşı sonlandıracak bir hükümetin parçası olmayacağımı açıkça ifade ettim." ifadelerini kullandı.



"Hamas'ı bitirmeden savaşın sonlandırılmasını kabul etmeyeceğini" vurgulayan Smotrich, şunları aktardı:



"Hamas yok edilmeden savaşı bitirmeyi, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazzelilerin kuzey Gazze Şeridi'ne geri dönmesi yoluyla savaşın şu ana kadar elde ettiği kazanımlara ciddi zarar verilmesini ya da Yahudileri öldürmek için geri dönecek olan Filistinli tutukluların kitlesel olarak serbest bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Hamas'ın ortadan kaldırılmasına, tüm esirlerin geri getirilmesine, Gazze ve Lübnan'da bambaşka bir güvenlik durumunun yaratılmasına, kuzeyde ve güneyde tüm sakinlerin evlerine dönmesine ve ülkenin bu bölgelerinin hızlandırılmış kalkınmasına yatırıma kadar savaşın devam etmesini talep ediyoruz."



Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X’teki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıntıları yayınlanan şekliyle anlaşma, savaşın sona ermesi ve (İsrail'in) Hamas'a teslim olma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Ben-Gvir, Netanyahu'nun anlaşmayı uygulaması durumunda hükümeti devirecekleri tehdidinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Başbakan (Netanyahu), yasa dışı anlaşmayı yayınlanan şartlara göre uygularsa, bu da savaşın sonu anlamına gelir. Dolayısıyla Otzma Yehudit (liderliğini yaptığı parti) hükümeti feshedecektir.



Bu yasa dışı bir anlaşma, terörizmin zaferi ve İsrail devletine yönelik bir güvenlik tehdididir. Böyle bir anlaşmayı onaylamak mutlak zaferi değil, mutlak yenilgiyi temsil eder. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmadan savaşın bitmesine izin vermeyeceğiz."

