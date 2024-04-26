İsrail birliklerinin Refah operasyonuna hazırlığı sürüyor

İsrail birliklerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonu için hazırlıkları devam ediyor.

Filistinli savaşçılar dün, “Netzarim koridorunda” faaliyet gösteren İsrail güçlerini havan topları ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) hedef alırken, iki İsrailli yedek birlik de Refah'a yapılması beklenen kara harekâtına hazırlık amacıyla Nahal Tugayı'nın görevini devraldı.



ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) son duruma ilişkin bilgi payaştı.

Kuruluşlar, İsrail'in ana piyade tugaylarından biri olan Nahal'ın, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye ikiye bölen 6,5 km'lik İsrail yapımı bir yol olan koridor bölgesindeki operasyonların sorumluluğunu yedek zırhlı ve piyade tugaylarına devrettiğini bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre, ortak raporda, “Nahal Tugayı Refah'taki İsrail operasyonlarına hazırlanmak için dinlenecek” ifadesi yer alıyor.

