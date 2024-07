İsrail, Filistin Devleti'ni tanıyan Norveç'in ziyaret talebini reddetti

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide'nin İsrail'i ziyaret etme talebini geri çevirdi.

Katz, ziyaret talebini Norveç'in Filistin devletini tanımasını protesto etmek amacıyla reddetti.



The Times of Israel'in haberine göre Katz, Eide'nin İsrail'i ziyaret etme talebini “Oslo'nun bir Filistin devletini tanıması, Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımayı reddetmesi ve Güney Afrika'nın Lahey'de İsrail aleyhine açtığı davaya destek vermesi” nedeniyle geri çevirdi.



Habere göre Eide geçen hafta Washington'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında Katz'a yaklaşarak şunları söyledi: “Konuşacak çok şeyimiz var.”



İsrailli bakan da “Siz de bize çok şey yaptınız” diye karşılık verdi.



Norveç Dışişleri Bakanı Espen Eide, “Norveç 30 yılı aşkın bir süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri olmuştur” dedi.



Norveç, İrlanda ve İspanya ile birlikte 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı.