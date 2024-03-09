İsrail Gazze'de bir kez daha yardım bekleyenleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda ve batısında yardım kamyonlarını bekleyen yüzlerce kişiyi yeniden hedef alması sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Tıbbi kaynaklar, "Kuveyt ve Nabulsi kavşaklarında yardım kamyonlarının gelmesini beklerken İsrail insansız hava araçları tarafından hedef alınan çok sayıda ölü ve yaralı Gazze Şehrindeki Şifa Tıp Kompleksine ulaştı" açıklamasını yaptı.



Hastane kaynakları, yaralıların birçoğunun durumunun ağır olduğunu ve onlara gerekli tedaviyi sağlayacak imkanların bulunmadığını da sözlerine eklediler.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 29 Şubat'ta İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Al-Rashid Caddesi'nde insani yardım almak için toplanan yüzlerce Filistinlinin üzerine ateş açmıştı.

Saldırıda en az 118 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi de yaralanmıştı.