İsrail, Gazze'ye destek veren Greta Thunberg'i müfredattan siliyor

Thunberg, geçen haftasonu üzerinde "Gazze'yle birlikteyim" yazan bir dövizi tuttuğu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.



İsrail Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas, aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da olduğu 1400 masum İsrailliyi öldüren ve 200'den fazla insanı Gazze'ye kaçıran bir terör örgütüdür. Sergilediği duruş onu (Greta Thunberg) eğitici ve ahlaki bir rol model olmaktan çıkarmıştı. O artık, İsrailli öğrenciler için ilham ve eğitim kaynağı olamaz." dendi.



THUNBERG'İN PAYLAŞIMI

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023 Thunberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya sesini yükseltmeli ve Filistinliler için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapmalı" ifadelerini kullanmıştı. Thunberg'in bu paylaşımı İsrailli iklim aktivistlerinin de tepkisini çekmişti.

