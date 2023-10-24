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İsrail, Gazze'ye destek veren Greta Thunberg'i müfredattan siliyor

İsrail Eğitim Bakanlığı, Filistin'e destek açıklaması yapan iklim aktivisti Greta Thunberg'in isminin tüm ders kitaplarından çıkarılmasına karar verdi.

İsrail, Gazze'ye destek veren Greta Thunberg'i müfredattan siliyor

Thunberg, geçen haftasonu üzerinde "'yle birlikteyim" yazan bir dövizi tuttuğu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

 Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas, aralarında kadınların, çocukların ve yaşlıların da olduğu 1400 masum İsrailliyi öldüren ve 200'den fazla insanı Gazze'ye kaçıran bir terör örgütüdür. Sergilediği duruş onu () eğitici ve ahlaki bir rol model olmaktan çıkarmıştı. O artık, İsrailli öğrenciler için ilham ve eğitim kaynağı olamaz." dendi.

THUNBERG'İN PAYLAŞIMI

Thunberg, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, " sesini yükseltmeli ve Filistinliler için acil ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısı yapmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Thunberg'in bu paylaşımı İsrailli iklim aktivistlerinin de tepkisini çekmişti.

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