İsrail, Gazze'ye saldırıların en az 7 ay daha süreceğini açıkladı

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze ile Mısır arasındaki tampon bölge olan Philadelphia koridorunun yüzde 75'ini kontrol ettiğini söyledi. Hanegbi ayrıca Gazze'deki saldırıların en az 2024'ün sonuna kadar süreceğini söyledi.

İsrail, Gazze'ye saldırıların en az 7 ay daha süreceğini açıkladı

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, ordusunun ile arasındaki tampon bölge olan Philadelphia koridorunun yüzde 75'ini kontrol ettiğini söyledi.

Hanegbi, İsrail kamu yayıncısı Kan'a bugün yaptığı açıklamada, “Gazze'nin içinde İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda Philadelphia koridorunun yüzde 75'ini kontrol ediyor ve zamanla tamamını kontrol edeceğine inanıyorum" dedi.

Hanegbi, "Mısırlılarla birlikte silah kaçakçılığının önlenmesini sağlamalıyız” diye ekledi. 

Danışman ayrıca Gazze'deki saldırıların en azından 2024 yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 36 bini aştığını bildirdi.

İsrail pazar günü Refah'ta Filistinli sivillerin kaldığı çadır kampa saldırı düzenlemiş, en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın "derhal durdurma" hükmüne rağmen Refah'taki operasyonuna devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Refah ve Gazze için acil yardım çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Refah ve Gazze için acil yardım çağrısı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Fransa'da olağanüstü keşif: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Fransa'da olağanüstü keşif: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Antik Mısır'da kanser tedavisi: En eski ameliyat kalıntıları bulundu

Antik Mısır'da kanser tedavisi: En eski ameliyat kalıntıları bulundu

İspanya'da Filistin zirvesi

İspanya'da Filistin zirvesi

Türbülans kazasının ön raporu açıklandı: 4.6 saniye 54 metre irtifa kaybetmiş

Türbülans kazasının ön raporu açıklandı: 4.6 saniye 54 metre irtifa kaybetmiş

Antik Mısır'da kanser tedavisi! 4 bin yıllık kafatası gizemi çözebilecek mi?

Antik Mısır'da kanser tedavisi! 4 bin yıllık kafatası gizemi çözebilecek mi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...