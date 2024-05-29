İsrail, Gazze'ye saldırıların en az 7 ay daha süreceğini açıkladı

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun Gazze ile Mısır arasındaki tampon bölge olan Philadelphia koridorunun yüzde 75'ini kontrol ettiğini söyledi.



Hanegbi, İsrail kamu yayıncısı Kan'a bugün yaptığı açıklamada, “Gazze'nin içinde İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda Philadelphia koridorunun yüzde 75'ini kontrol ediyor ve zamanla tamamını kontrol edeceğine inanıyorum" dedi.

Hanegbi, "Mısırlılarla birlikte silah kaçakçılığının önlenmesini sağlamalıyız” diye ekledi.

Danışman ayrıca Gazze'deki saldırıların en azından 2024 yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 36 bini aştığını bildirdi.

İsrail pazar günü Refah'ta Filistinli sivillerin kaldığı çadır kampa saldırı düzenlemiş, en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın "derhal durdurma" hükmüne rağmen Refah'taki operasyonuna devam ediyor.