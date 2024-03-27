İsrail güçleri, Batı Şeria'ya baskında 3 Filistinli'yi öldürdü

Filistin sağlık bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail'in baskın yaptığını duyurdu.

Cenin kentine yönelik baskın sırasında İsrail güçleri üç Filistinli'yi öldürdü.

Üç kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki silahlı grup Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Lübnan Hizbullahı ise yaptığı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık, Lübnan sınırına yakın bir kuzey İsrail kasabası olan Kiryet Shmona'ya çok sayıda roket fırlattığını bildirdi.