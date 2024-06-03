İsrail güçleri bir rehinenin daha cansız bedenine ulaştı

İsrail güçleri Gazze çevresinde bir rehinenin daha cansız bedenine ulaştı.

İsrail basını bugün bildirdiği haberlerde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında kaybolan ve Gazze Şeridi'ne götürülen rehineler arasında olduğu tahmin edilen bir İsraillinin, yaşadığı sınır köyünde ölü bulunduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Dolev Yehud'un kimliğinin tespit edildiğini doğruladı ve bunun uzun bir adli tıp süreci gerektirdiğini bildirdi.

Açıklamada, Yehud'un Hamas tarafından Kibbutz Nir Oz'a yapılan saldırı sırasında öldürüldüğü, köy sakinlerinin birçoğunun da yakılan evlerde öldüğü ya da kaçırıldığı öne sürüldü.

Kasım ayında İsrail ile Hamas arasında varılan kısa süreli ateşkeste, 103 rehine, İsrail cezaevlerinde bulunan 240 Filistinli tutuklu karşılığında serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 130 rehinenin hala Gazze'de tutulduğu tahmin ediliyor.

